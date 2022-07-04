Арестович оцінив втрати росіян у боях за Лисичанськ і Сєвєродонецьк

Втрати російських військових під час наступу на Лисичанськ і Сєвєродонецьк становлять приблизно 7 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін Liv e ".

"За нашими підрахунками, десь три бригади полягло і два-три танкові батальйони. Це десь тисяч 7, не менше, можливо, більше", - заявив Арестович.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у неділю, 3 липня, українські військові покинули Лисичанськ Луганської області. ЗСУ відійшли із займаних позицій для збереження життів особового складу.

Також ми писали, що, за словами Арестовича, оборона Лисичанська та Сєвєродонецька - це успішна військова операція. Українські військові виконали всі поставлені завдання.

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