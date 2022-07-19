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Резников назвал потери оккупантов в битвах за Лисичанск и Северодонецк

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные уничтожили около 11 тысяч оккупантов во время битв за Лисичанск и Северодонецк Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council.

"По неофициальным оценкам россиян, в боях за Северодонецк и Лисичанск погибло около 10-11 тысяч оккупантов", - рассказал министр.

По словам Резникова, украинскими военными было уничтожено около 2 тысяч солдат так называемой "ЛНР" и около 8-9 тысяч военнослужащих ВС РФ.

При этом он добавил, что более 20 тысяч вражеских солдат получили ранения. Из них около 6,5 тысяч - тяжелые травмы с дальнейшей ампутацией конечностей.

Напомним, ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что потери российских военных во время наступления на Лисичанск и Северодонецк составляют примерно 7 тысяч солдат.

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