Резников назвал потери оккупантов в битвах за Лисичанск и Северодонецк

"По неофициальным оценкам россиян, в боях за Северодонецк и Лисичанск погибло около 10-11 тысяч оккупантов", - рассказал министр.

По словам Резникова, украинскими военными было уничтожено около 2 тысяч солдат так называемой "ЛНР" и около 8-9 тысяч военнослужащих ВС РФ.

При этом он добавил, что более 20 тысяч вражеских солдат получили ранения. Из них около 6,5 тысяч - тяжелые травмы с дальнейшей ампутацией конечностей.