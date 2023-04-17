ua ru
Вт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Резников с главой Пентагона обсудили приоритеты в преддверии "Рамштайна"

Новина українською →
Понедельник 17 апреля 2023 22:57
Резников с главой Пентагона обсудили приоритеты в преддверии "Рамштайна" Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, Среди прочего они обсудили приоритеты в преддверии заседания "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"На этой встрече исполнится год с тех пор, как министр Остин впервые созвал UDCG в Рамштайне для координации помощи в сфере безопасности, которая в настоящее время объединила около пятидесяти стран в поддержку Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что оба лидера пообещали поддерживать тесные контакты.

В свою очередь, Остин сообщил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Сегодня я поговорил с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить приоритеты в преддверии встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которая состоится на этой неделе в Германии. Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется", - написал он в Twitter.

Напомним, следующее заседание Контактной группы по обороне Украины должно состояться 21 апреля.

В Раде надеются, что на "Рамштайне" решится вопрос с получением систем ПВО для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Алексей Резников Война России против Украины Соединенные Штаты Америки
NEWS
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
DAILY
Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука