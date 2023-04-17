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Резніков з головою Пентагону обговорили пріоритети напередодні "Рамштайну"

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Понеділок 17 квітня 2023 22:57
Резніков з головою Пентагону обговорили пріоритети напередодні "Рамштайну" Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори з міністром оборони України Олексієм Резніковим, Серед іншого вони обговорили пріоритети напередодні засідання "Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

"На цій зустрічі виповниться рік відтоді, як міністр Остін уперше скликав UDCG у Рамштайні для координації безпекової допомоги, що нині об'єднала близько п'ятдесяти країн на підтримку України", - ідеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що обидва лідери пообіцяли підтримувати тісні контакти.

Своєю чергою, Остін повідомив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Сьогодні я поговорив із моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим, щоб обговорити пріоритети напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG), яка відбудеться цього тижня в Німеччині. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, наступне засідання Контактної групи з оборони України має відбутися 21 квітня.

У Раді сподіваються, що на "Рамштайні" вирішиться питання щодо отримання систем ППО для України.

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