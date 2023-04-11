ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США назвали дату следующей встречи "Рамштайн"

Новина українською →
Вторник 11 апреля 2023 18:57
В США назвали дату следующей встречи "Рамштайн" Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Следующая встреча группы военной поддержки Украины "Рамштайн" состоится 21 апреля на одноименной военно-воздушной базе в Германии.

Об этом заявили Военно-воздушные силы США в Европе, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Министр обороны США Ллойд Остин ІІІ планирует возглавить личную встречу Контактной группы по обороне Украины на военно-воздушной базе "Рамштайн", Германия, 21 апреля 2023", - заявил в ВВС США.

Также отмечается, что Остин пригласил министров обороны и военных высокопоставленных чиновников мира обсудить войну, которая продолжается на территории Украины и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр обороны Украины Алексей Резников назвал главные приоритеты Украины во время предстоящего заседания "Рамштайна".

Также недавно была предложена новая форма для партнерства на мировой арене - "информационный "Рамштайн", который должен объединить страны в противодействие пропаганде России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Соединенные Штаты Америки Встреча Рамштайн
NEWS
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года