Раммштайн-11. В Раде сказали, чего ожидают от новой встречи союзников

Украина ожидает, что во время одиннадцатой встречи контактной группы по обороне в формате Рамштайн будет решен вопрос с получением систем ПВО. Также надеются, что партнеры смогут сделать первые шаги в вопросе передачи современных самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Федора Вениславского в эфире телемарафона.

"Когда мы говорим о Рамштайне, то для нас очень важно, что мы фактически с апреля прошлого года имеем последовательную поддержку со стороны стран-членов НАТО и других, которые присоединились к этому формату в аспекте предоставления Украине необходимой помощи", - отметил Вениславский.

По его словам, от этого Рамштайна в Украине ожидают продолжения расширения того перечня вооружения, которое мы получим.

"Я думаю, что будет приоритетом №1 - это максимально быстрое получение систем ПВО, я имею в виду такие как Patriot. Поскольку они уже должны были на сегодня быть в Украине, однако возникают некоторые проблемы. Я думаю, что они также будут обсуждены, чтобы были устранены какие-либо препятствия и мы получили эти системы ПВО", - заявил Вениславский.

Он также отметил необходимость передачи Украине современной авиации, в частности, намекая на такие самолеты как F-16.

"То, что для Украины сейчас очень важно - это иметь универсальный самолет, который будет во многих случаях способен превышать возможности врага и воевать с его воздушными целями... Есть определенные ожидания, что кто-то сделает первый шаг, что позволит получить Украине необходимое", - добавил Вениславский.

Напомним, как ранее анонсировали в США следующее заседание Контактной группы по обороне Украины состоится на военно-воздушной базе "Рамштайн", которое уже станет 11-м по счету, запланированное на 21 апреля.

Перед заседанием премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с главой Пентагона США Ллойдом Остином, в ходе которых призвал начать поставки западных истребителей F-16.

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