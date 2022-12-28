Зеленский встретился с министром обороны Франции: обсудили дальнейшее сотрудничество
В Киеве завершился визит министра обороны Франции Себастьена Лекорню, в ходе которого он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщил в собственном канале Зеленский, на встрече с министром они обсудили ситуацию безопасности на фронте и оборонные нужды Украины.
"Обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности нашего государства при поддержке Франции. Благодарю ей за уже оказанную военную помощь, направленную на защиту украинского неба и усиление способностей Сил обороны", - подчеркнул президент.
Кроме того, Зеленский поблагодарил весь французский народ и всех причастных к организации поддержки в решении финансовых, гуманитарных и других вопросов помощи нашей стране, в частности конференции, которая помогла собрать для Украины значительные средства.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что министр обороны Франции Себастьен Лекорню приехал в Киев обсудить военную поддержку Украины. Во время визита он встретился со своим коллегой Алексеем Резниковым и посетил Стену памяти погибших героев, чтобы от имени Франции почтить их память и выразить поддержку Украине.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новый пакет военной помощи Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.