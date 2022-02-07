Імовірність ескалації з боку РФ низька, - міністр оборони

Міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що можливість значної ескалації з боку Росії продовжує оцінюватися як низька. За словами Рєзнікова, всі фіксовані події є очікуваними і відбуваються в рамках раніше оголошених прогнозів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони.

"Ми володіємо всією повнотою інформації і реалістично оцінюємо ситуацію. Зараз може звучати багато різних гіпотетичних оцінок і прогнозів. Особливо в іноземних ЗМІ. Деякі навіть про вторгнення Росії оголосили, яке, правда, відбулося 8 років тому", - заявив міністр.

Глава Міноборони вважає, що обов'язок військових - прораховувати всі можливі сценарії, навіть найгірші, і робити все належне для нейтралізації загроз.

"Це зараз і відбувається. Імовірність значної ескалації станом на сьогоднішній день продовжує оцінюватися як низька", - додав він.

На думку Резнікова, безпрецедентна військова допомога від партнерів істотно підвищила українські можливості опору.

"З оборонною зброєю вже активно тренуються наші військові. Це дуже ефективний засіб стримування. Також набирає обертів розгортання Сил територіальної оборони Збройних сил України. Відбувається велика кількість підготовчих заходів з громадянами", - зазначив міністр.