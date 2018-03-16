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Різкого потепління в Україні не буде, - Кульбіда

НовиниСуспільство    16.03.2018 - 16:39
Фото: прибирання снігу (Надія Ковтан/РБК-Україна)
Фото: прибирання снігу (Надія Ковтан/РБК-Україна)

Майже всю територію України на вихідних накриють інтенсивні снігопади

Різкого потепління в Україні після погіршення погодних умов не очікується. Про це на конференції повідомив Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру, передає кореспондент РБК-Україна.

"Найпростіша ситуація з погодними умовами буде на територіях Донецької, Луганської, Херсонської областей. Зниження температурного режиму відбудеться вже сьогодні вночі і триватиме до 23 березня. Також хочу зазначити, що ми не очікуємо різкого потепління. Снігу потрібен певний час на танення, тому швидкого танення ми не очікуємо теж",- сказав Кульбіда.

Так, майже всю територію України на вихідних накриють інтенсивні снігопади, спричинені двома циклонами.

Було також зазначено, що значного паводку після потепління не очікується.

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, під час засідання оперативного штабу Геннадій Зубко зазначив, що дві третини країни будуть під червоним рівнем загрози.

Раніше сьогодні також повідомлялося, що через негоду в Україні можливі порушення в роботі об'єктів інфраструктури.

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Темы: Негода в Україні    Теги: Гідрометцентр, синоптики
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