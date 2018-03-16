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Резкого потепления в Украине не будет, - Кульбида

НовостиОбщество    16.03.2018 - 16:39
Фото: уборка снега (Надежда Ковтан/РБК-Украина)
Фото: уборка снега (Надежда Ковтан/РБК-Украина)

Почти всю территорию Украины на выходных накроют интенсивные снегопады

Резкого потепления в Украине после ухудшения погодных условий не ожидается. Об этом на конференции сообщил Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра, передает корреспондент РБК-Украина.

"Самая простая ситуация с погодными условиями будет на территориях Донецкой, Луганской, Херсонской областей. Снижение температурного режима произойдет уже сегодня ночью и продлится до 23 марта. Также хочу отметить, что мы не ожидаем резкого потепления. Снегу требуется определенное время на таяние, поэтому быстрого таяния мы не ожидаем",- сказал Кульбида.

Так, почти всю территорию Украины на выходных накроют интенсивные снегопады, вызванные двумя циклонами.

Было также отмечено, что значительного паводка после потепления не ожидается.

Напомним, сегодня, 16 марта, во время заседания оперативного штаба Геннадий Зубко отметил, что две трети страны будут под красным уровнем угрозы.

Ранее сегодня также сообщалось, что из-за непогоды в Украине возможны нарушения в работе объектов инфраструктуры.

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Темы: Непогода в Украине    Теги: Гидрометцентр, синоптики
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