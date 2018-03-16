Через негоду в Україні можливі порушення в роботі об'єктів інфраструктури

Через погіршення погодних умов 17-19 березня в Україні можливі порушення в роботі об'єктів інфраструктури, зокрема у русі транспорту. Про це повідомляє прес-служба державного агенства "Укравтодор".

"Внаслідок впливу двох активних південно-західних циклонів в Україні 17-19 березня 2018 року очікуються складні погодні умови, які можуть призвести до порушення руху транспорту (рівень загрози для автотранспорту 2 (жовтий), в більшості центральних та східних областей 3 (червоний), також ускладнить роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства", - йдеться у повідомленні.

"Укравтодор" радить за можливості користуватися залізничним транспортом і утриматися від поїздок на далекі відстані.

17 березня

в Україні очікуються пориви вітру 15-22 м/с, у північній половині країни на дорогах ожеледиця;

у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській областях сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву 5-10 см);

у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях сильний сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 15-20 см).

18 березня

в Україні пориви вітру 15-22 м/с, на дорогах, крім південного сходу, ожеледиця;

у Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Одеській областях сильні снігопади, хуртовини (приріст снігового покриву 20-25 см);

в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській областях сильний дощ з переходом в сильний сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву 5-10 см); в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях сильний дощ.

19 березня

у південно-східній половині країни пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах України ожеледиця;

зниження нічної температури від -10 до -16, у південній частині від -4 до -10;

у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, вночі і в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях сильний сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 15-20 см);

в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях сильні опади у вигляді дощу і мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь (приріст снігового покриву 10-15 см).

Водіїв закликають бути уважними.

Нагадаємо, у горах Закарпатської області сьогодні, 16 березня, зберігається значна сніголавинна небезпека.