Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Через негоду в Україні можливі порушення в роботі об'єктів інфраструктури

НовиниНадзвичайні події    16.03.2018 - 11:01
Фото: снігоприбиральна техніка (Олександр Прилепа/УНІАН)
Фото: снігоприбиральна техніка (Олександр Прилепа/УНІАН)

"Укравтодор" радить за можливості утриматися від поїздок на далекі відстані

Через погіршення погодних умов 17-19 березня в Україні можливі порушення в роботі об'єктів інфраструктури, зокрема у русі транспорту. Про це повідомляє прес-служба державного агенства "Укравтодор".

"Внаслідок впливу двох активних південно-західних циклонів в Україні 17-19 березня 2018 року очікуються складні погодні умови, які можуть призвести до порушення руху транспорту (рівень загрози для автотранспорту 2 (жовтий), в більшості центральних та східних областей 3 (червоний), також ускладнить роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства", - йдеться у повідомленні.

"Укравтодор" радить за можливості користуватися залізничним транспортом і утриматися від поїздок на далекі відстані.

17 березня

  • в Україні очікуються пориви вітру 15-22 м/с, у північній половині країни на дорогах ожеледиця;
  • у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській областях сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву 5-10 см);
  • у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях сильний сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 15-20 см).

18 березня

  • в Україні пориви вітру 15-22 м/с, на дорогах, крім південного сходу, ожеледиця;
  • у Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Одеській областях сильні снігопади, хуртовини (приріст снігового покриву 20-25 см);
  • в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській областях сильний дощ з переходом в сильний сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву 5-10 см); в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях сильний дощ.

19 березня

  • у південно-східній половині країни пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах України ожеледиця;
  • зниження нічної температури від -10 до -16, у південній частині від -4 до -10;
  • у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, вночі і в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях сильний сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 15-20 см);
  • в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях сильні опади у вигляді дощу і мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь (приріст снігового покриву 10-15 см).

Водіїв закликають бути уважними.

Нагадаємо, у горах Закарпатської області сьогодні, 16 березня, зберігається значна сніголавинна небезпека

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Синоптики попереджають про підйоми рівнів води у водоймах України Погода на сьогодні: в Україні сніг і дощі, температура до +11
Теги: Гідрометцентр, Штормовое предупреждение, синоптики
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top