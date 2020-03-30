НБУ на 30 березня підняв курс долара до максимуму в цьому році

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав ще на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 30 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,18 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 березня встановлено на такому рівні: 28,183 гривень за 1 долар (+0,0449 грн). При цьому курс долара на 27 березня становить 28,1381 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара виріс до максимуму в цьому році. Попереднє максимальне значення було зафіксовано 27 березня - 28,1381 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 27 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 28,26 гривень за долар, курс купівлі до 28,22 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 31,14 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 березня довідковий курс на рівні 28,23 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 26 березня (28,11 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 27 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 32 копійки до 28,73 гривень за долар, курс євро виріс на 85 копійок до 31,62 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 28,06 (27,85 - 26 березня), продажу - 28,73 (28,41 - 26 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,58 (29,91 - 26 березня), продажу - 31,62 (30,77 - 26 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,18 (3,13 - 26 березня), продажу 3,71 (3,67 - 26 березня) грн за 10 рублів.