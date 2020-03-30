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Курс долара в оновленому макропрогнозі закладений на рівні 29,5 гривень

Новини » Фінанси     30.03.2020 - 00:14
Курс долара в оновленому макропрогнозі закладений на рівні 29,5 гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Номінальний ВВП прогнозується на рівні 4 трлн грн

Середньорічний курс гривні до долара США очікується на рівні 29,5 грн. Про це свідчить інфографіка щодо ключових параметрів нового макроекономічного прогнозу, яку у своєму Тelegram-каналі оприлюднив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, за даними Кабміну, номінальний ВВП прогнозується на рівні 4 трлн грн, зростання інфляції - на рівні 2,9%, з 5,6% до 8,7%.

Також прогнозується, що середньомісячна зарплата орієнтовно складе 11 тисяч грн.

Як зазначають в уряді, з урахуванням інфляції зарплата фактично не зміниться у порівнянні з 2019 роком.

Рівень безробіття, згідно з цією інфографікою, прогнозується на рівні 9,4 %, що на 1,3% більше, ніж у попередньому прогнозі.

Курс долара в оновленому макропрогнозі закладений на рівні 29,5 гривень

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України очікують покращення економічної ситуації вже у другому півріччі 2020 року.

На позачерговому засіданні Кабмін запропонував частково скоротити видатки на культуру і спорт в рамках секвестру державного бюджету через коронавірус. Також уряд на 4% зменшить видатки на освіту.

Також РБК-Україна писало, що НБУ не планує змінювати свою політику на міжбанківському валютному ринку, яка полягає в згладжуванні надмірних коливань.

В Кабміні очікують покращення економічної ситуації вже у II півріччі Кабмін спростив процедуру отримання допомоги по безробіттю на період карантину
Новини України курсы валютэкономика УкраиныДенис Шмигаль
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