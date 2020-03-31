Курс долара на міжбанку впав нижче психологічної позначки

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує дешевше 28 гривень, євро - дешевше 31 гривні

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 31 березня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 28 копійок до 27,85 гривень за долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 41 копійку до 31,15 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7800 - 27,8500 грн/долар, євро 30,5468 - 30,6210 грн/євро, російський рубль 0,3523 - 0,3534 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7800 27,8500 EUR/UAH 30,5468 30,6210 RUB/UAH 0,3523 0,3534

Нагадаємо, 30 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,0800 - 28,1300 грн/долар, євро 30,9750 - 31,0302 грн/євро, російський рубль 0,3515 - 0,3524 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 31 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,06 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 31 березня встановлено на такому рівні: 28,0615 гривень за 1 долар (-0,1215 грн). При цьому курс долара на 30 березня становить 28,183 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 29 березня оновив макропрогноз на 2020 рік і заклав у ньому курс на рівні 29,5 грн/долар.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, Ситуація на валютному ринку і курс долара будуть залежати від обсягу коштів, виділених Україні Міжнародним валютним фондом, а також швидкості прийняття цього рішення. Якщо Україні отримає 10 млрд доларів, то курс може залишитися на рівні 28 грн/долар.