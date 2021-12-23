Різке похолодання в Харківській області. Є перші постраждалі

У Харківській області зареєстрували два випадки обмороження.

"54-річна жінка з області тривалий час перебувала на вулиці. У Харкові 46-річного чоловіка забрали з вулиці Полтавський Шлях у стані сп'яніння, він також тривалий час був на вулиці. В обох випадках людей доправили до опікового відділення лікарні швидкої та невідкладної допомоги", - сказав Забашта.

За даними Харківського регіонального гідрометцентру, за два дні температура у регіоні знижувалася до -18 градусів морозу, таку температуру зафіксувала метеостанція у Великому Бурлуці.