Снігопад та хуртовина. У Карпатах оголошено штормове попередження
Фото: у Карпатах оголошено штормове попередження (t me dsns_telegram)
У Карпатах оголошено штормове попередження. У горах сильний снігопад та хуртовина.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 24 грудня у горах Iвано-Франкiвської, 24-25 грудня у високогір’ї Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні у всіх областях буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря складе:
- на заході вдень -3-6, а вночі -8-17,
- на півночі вдень -6-10, а вночі -14-16,
- на сході вдень -7-10, а вночі -14-19,
- на півдні вдень -2-5, а вночі -8-11,
- в центрі вдень -5-7, а вночі -13-17.