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Снігопад та хуртовина. У Карпатах оголошено штормове попередження

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Карпати, Четвер 23 грудня 2021 10:52
Снігопад та хуртовина. У Карпатах оголошено штормове попередження Фото: у Карпатах оголошено штормове попередження (t me dsns_telegram)
Автор: Анастасія Рокитна

У Карпатах оголошено штормове попередження. У горах сильний снігопад та хуртовина.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 24 грудня у горах Iвано-Франкiвської, 24-25 грудня у високогір’ї Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні у всіх областях буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря складе:

  • на заході вдень -3-6, а вночі -8-17,
  • на півночі вдень -6-10, а вночі -14-16,
  • на сході вдень -7-10, а вночі -14-19,
  • на півдні вдень -2-5, а вночі -8-11,
  • в центрі вдень -5-7, а вночі -13-17.
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