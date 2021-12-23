Снігопад та хуртовина. У Карпатах оголошено штормове попередження

У Карпатах оголошено штормове попередження. У горах сильний снігопад та хуртовина.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Сьогодні у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 24 грудня у горах Iвано-Франкiвської, 24-25 грудня у високогір’ї Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні у всіх областях буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря складе: