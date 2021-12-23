Резкое похолодание в Харьковской области. Есть первые пострадавшие
В Харьковской области резко похолодало. В результате ухудшения погоды пострадали два человека.
Об этом заявил директор Центра экстренной помощи Виктор Забашта, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне".
В Харьковской области зарегистрировали два случая обморожения.
"54-летняя женщина из области длительное время находилась на улице. В Харькове 46-летнего мужчину забрали с улицы Полтавский Шлях в состоянии опьянения, он также длительное время был на улице. В обоих случаях людей доставили в ожоговое отделение больницы скорой и неотложной помощи", - сказал Забашта.
По данным Харьковского регионального гидрометцентра, за два дня температура в регионе опускалась до -18 градусов мороза, такую температуру зафиксировала метеостанция в Великом Бурлуке.