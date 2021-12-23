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Резкое похолодание в Харьковской области. Есть первые пострадавшие

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Харьков, Четверг 23 декабря 2021 11:22
Резкое похолодание в Харьковской области. Есть первые пострадавшие Фото: в Харьковской области сильно похолодало (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Харьковской области резко похолодало. В результате ухудшения погоды пострадали два человека.

Об этом заявил директор Центра экстренной помощи Виктор Забашта, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне".

В Харьковской области зарегистрировали два случая обморожения.

"54-летняя женщина из области длительное время находилась на улице. В Харькове 46-летнего мужчину забрали с улицы Полтавский Шлях в состоянии опьянения, он также длительное время был на улице. В обоих случаях людей доставили в ожоговое отделение больницы скорой и неотложной помощи", - сказал Забашта.

По данным Харьковского регионального гидрометцентра, за два дня температура в регионе опускалась до -18 градусов мороза, такую температуру зафиксировала метеостанция в Великом Бурлуке.

Напомним, в Карпатах объявлено штормовое предупреждение.

Отметим, в Украине резко похолодало до -19 в восточных областях.

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