Снігопади відійшли, але прийшли морози до -19. В Україні ще сильніше похолодало
Фото: в Україні похолодало ще сильніше (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні різко похолодало до -19 у східних областях, у центральних області - до -17. Снігопади відійшли.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні у всіх областях буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря складе:
- на заході вдень -3-6, а вночі -8-17,
- на півночі вдень -6-10, а вночі -14-16,
- на сході вдень -7-10, а вночі -14-19,
- на півдні вдень -2-5, а вночі -8-11,
- в центрі вдень -5-7, а вночі -13-17.
Прогноз у Києві
У Києві також відійдуть снігопади. Температура повітря вдень складе -7-9, а вночі -14-16.