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Снігопади відійшли, але прийшли морози до -19. В Україні ще сильніше похолодало

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 06:00
Снігопади відійшли, але прийшли морози до -19. В Україні ще сильніше похолодало Фото: в Україні похолодало ще сильніше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні різко похолодало до -19 у східних областях, у центральних області - до -17. Снігопади відійшли.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Снігопади відійшли, але прийшли морози до -19. В Україні ще сильніше похолодало

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у всіх областях буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря складе:

  • на заході вдень -3-6, а вночі -8-17,
  • на півночі вдень -6-10, а вночі -14-16,
  • на сході вдень -7-10, а вночі -14-19,
  • на півдні вдень -2-5, а вночі -8-11,
  • в центрі вдень -5-7, а вночі -13-17.

Прогноз у Києві

У Києві також відійдуть снігопади. Температура повітря вдень складе -7-9, а вночі -14-16.

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