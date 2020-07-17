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НБУ вперше за два роки не виходив з інтервенціями на міжбанк

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 16:58
НБУ вперше за два роки не виходив з інтервенціями на міжбанк
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк відмовився від згладжування коливань курсу

Національний банк України протягом тижня 13-17 липня 2020 року не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку. Відмова від інтервенцій зафіксована вперше з тижня 17-21 вересня 2018 року.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3 976,9 млн доларів і продав на 2 944,0 млн. доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 1 032,9 млн доларів.

Зазначимо, раніше політика НБУ на валютному ринку полягала в згладжування різких коливань в ту або іншу сторону.

Зокрема, протягом тижня 6 -10 липня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 92 млн доларів. НБУ відновив купівлю валюти після стабілізації на ринку слідом різким зростанням після заяви про відставку Якова Смолія.

Однак курс долара знову пішов вгору після того, як Рада 16 липня призначила головою НБУ Кирила Шевченка. Курс підскочив до рівнів початку квітня - 27,40 гривень за долар.

Валютний ринок поки оцінює призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України негативно для гривні.

НБУ вперше за два роки не виходив з інтервенціями на міжбанк

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом червня купив на міжбанківському валютному ринку 1 155,0 млн доларів.

При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти. Червень став третім місяцем після квітня і травня, коли НБУ викуповував валюту в резерви, витрачену для погашення ажіотажного попиту у березні.

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