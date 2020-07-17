ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Впевнене зростання: що відбувається з курсом долара 17 липня

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 12:27
Впевнене зростання: що відбувається з курсом долара 17 липня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав на 13 копійок, євро - на 15 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 13 копійок до 27,36 гривень за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 31,30 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,21 (27,11 - 16 липня), продажу - 27,49 (27,36 - 16 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,73 (30,62 - 16 липня), продажу - 31,30 (31,15 - 16 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,46 - 16 липня), продажу 3,87 (3,87 - 16 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 17 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,37 гривень за долар, курс купівлі до 27,35 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 31,16 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 17 липня довідковий курс на рівні 27,34 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 16 липня (27,27 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,25 - 27,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Впевнене зростання: що відбувається з курсом долара 17 липня

Нагадаємо, Верховна рада 16 липня призначила головою НБУ Кирила Шевченка.

Валютний ринок поки оцінює призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України негативно для гривні.

Крім того, за даними НБУ, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,28 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News

Курс долара Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся