Впевнене зростання: що відбувається з курсом долара 17 липня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 13 копійок, євро - на 15 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 13 копійок до 27,36 гривень за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 31,30 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,21 (27,11 - 16 липня), продажу - 27,49 (27,36 - 16 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,73 (30,62 - 16 липня), продажу - 31,30 (31,15 - 16 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,46 - 16 липня), продажу 3,87 (3,87 - 16 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 17 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,37 гривень за долар, курс купівлі до 27,35 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 31,16 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 17 липня довідковий курс на рівні 27,34 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 16 липня (27,27 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,25 - 27,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, Верховна рада 16 липня призначила головою НБУ Кирила Шевченка.

Валютний ринок поки оцінює призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України негативно для гривні.

Крім того, за даними НБУ, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,28 грн/долар.