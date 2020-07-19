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Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара

Київ, Неділя 19 липня 2020 08:20
Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар різко виріс після призначення нового голови НБУ, і тенденція продовжиться

Протягом найближчого тижня очікується продовження зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,9 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,3-1,4%.

"Падіння гривні, очевидно, пов'язане із затвердженням нового глави НБУ Кирила Шевченка. Ринки побоюються пом'якшення грошово-кредитної політики регулятора, і усвідомленого розгону інфляції і девальвації до параметрів, закладених у бюджеті на поточний рік", - сказав він.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 26,93 до 27,27 грн (+1,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,01/27,04 до 27,40/27,43 (+1,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,88/27,10 до 27,24/27,49 (+1,4%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,8% до 0,9%.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 13-17 липня 2020 року не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку вперше за останні два роки.

Курс долара знову пішов вгору після того, як Рада 16 липня призначила головою НБУ Кирила Шевченка. Курс підскочив до рівнів початку квітня - 27,40 гривень за долар.

Валютний ринок поки оцінює призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України негативно для гривні.

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