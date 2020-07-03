Різке зростання курсу долара і НП на курорті в Кирилівці: новини за 2 червня

Курс долара різко виріс на тлі відставки глави НБУ, на курорті в Кирилівці сталася надзвичайна подія, на Заході України знову погіршиться погода. Детальніше про те, що сталося в середу, 2 липня, - в матеріалі РБК-Україна

Курс долара відреагував на заяву Смолія про відставку бурхливим зростанням

Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,18 гривень за долар. Курс на 41 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Аналітики допускають зростання курсу долара до 28 гривень через відставку Смолія.

Україна відклала випуск євробондів після заяви глави НБУ про відставку

Міністерство фінансів України 2 липня відмовилося від розміщення єврооблігацій з погашенням у 2033 році. Крім того, відкликана пропозиція про викуп випусків попередніх років

Про це йдеться в заяві Мінфіну на сайті панєвропейської біржі Euronext.

Згідно із заявою від імені глави Мінфіну Сергія Марченка, пропозицію для інвесторів скасовано "у світлі останніх заголовків".

На курорті в Кирилівці сталося масове отруєння

На одній з баз відпочинку в Кирилівці Запорізької області сталося масове отруєння. Постраждалих госпіталізовано в інфекційне відділення, у них візьмуть аналізи на коронавірус. 2 липня, "швидкі" одна за однією відвозили відпочиваючих з дуже високою температурою і рядом інших симптомів. Стало відомо про хворих з бази відпочинку "Дніпровські зорі" на косі Пересип, а також з бази "Лазурні далі".

У всіх людей схожі симптоми: температура під 39, блювання, пронос. Можлива причина - отруєння неякісною їжею, пише місцеве видання Акцент.

Зазначимо, що деякі ЗМІ пишуть про можливість зараження коронавірусом. Нібито співробітники бригад швидкої допомоги кажуть, що симптоми дуже нагадують COVID-19.

На місце події приїхала розбиратися поліція. А в Кирилівській селищній раді повідомили, що симптоми були виявлені у 43 осіб.

Зґвалтування в Кагарлику: з'явилися нові підозрювані

У справі про тортури та зґвалтування у Кагарлику з’явилися нові фігуранти. Повідомлення про підозру у скоєнні злочину вручили ще двом поліцейським.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Новим фігурантом справи став оперуповноважений того ж таки Кагарлицького відділення поліції. Його підозрюють у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України). Крім того, ще одну підозру вручили раніше затриманому поліцейському.

У Держтуризмі радять шукати альтернативу пляжам Одеси

Голова Державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів радить замість пляжів Одеси придивитися до місць відпочинку за містом. Потрібно відпочивати там, де менше людей.

Про це вона заявила в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, треба пам'ятати, що вірус нікуди не подівся. Потрібно носити маску в приміщеннях і уникати скупчень людей. Тому вона радить відпочивати в місцях, де менше людей - на річках, озерах, водосховищах, в горах.

Зливи, град та шквали: синоптики попередили про погіршення погоди на заході України

У п’ятницю, 3 липня, на заході України очікується погіршення погодних умов. У більшості областей пройдуть значні дощі з грозами та градом. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, негода зачепить вісім західних областей. Найбільш небезпечні погодні умови очікуються у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях. Там пройдуть значні грозові дощі, можливий град та шквальні пориви вітру 15-20 м/с.