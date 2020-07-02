Аналітики допускають зростання курсу долара до 28 гривень через відставку Смолія

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара може повернутися на рівень березня, який спостерігався в розпал коронакризи

Рішення глави Національного банку України (НБУ) Якова Смолія подати у відставку тиснутиме на курс гривні до долара. Якщо сумніви у незалежності НБУ виправдаються, курс може зрости до 28 гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив Іосуб, на курс буде впливати навіть не саме це рішення, а проблеми з незалежністю НБУ, які стали надбанням громадськості.

"У гіршому випадку це може призвести до згортання співпраці з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями, зростання прибутковості облігацій в національній та іноземній валюті, негативних рейтингових дій з боку міжнародних рейтингових агентств", - зазначив він.

За його словами, якщо незалежність НБУ у проведенні монетарної політики дійсно буде поставлена під сумнів, найближчою метою для курсу долара стануть рівні кінця березня, вище 28 грн.

Коментуючи дії НБУ на міжбанківському валютному ринку, Іосуб зазначив, що вже в середу, 1 липня, склалася серйозна диспропорція між попитом на валюту та її пропозицією на користь попиту, а 2 липня ця тенденція продовжилася.

"НБУ, згідно з його поточній політиці, не бореться з трендом, але намагається згладжувати сильні коливання. Тому, напевно, був присутній на ринку і в середу, і в четвер. Але його завданням було не запобігти зростанню курсу, а трохи збити його амплітуду. Обсяг своїх операцій регулятор розкриє на наступному тижні", - додав він.

Нагадаємо, увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку через систематичний політичний тиск.

Як повідомляло РБК-Україна, курс долара на міжбанку 2 липня 2020 року зріс на 32 копійки до 27,20 гривень за долар.

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Автор: Олександр Білоус