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Зливи, град та шквали: синоптики попередили про погіршення погоди на заході України

Новини » Надзвичайні події     02.07.2020 - 16:15
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про погіршення погоди на заході України
Фото: грозові хмари (flickr)

Грози прогнозують у 8 областях

У п’ятницю, 3 липня, на заході України очікується погіршення погодних умов. У більшості областей пройдуть значні дощі з грозами та градом.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, негода зачепить вісім західних областей. Найбільш небезпечні погодні умови очікуються у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях. Там пройдуть значні грозові дощі, можливий град та шквальні пориви вітру 15-20 м/с.

Дощ із грозою прогнозують також у Закарпатській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, в Україну повертається спека, водночас західні регіони і надалі потерпатимуть від опадів.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що погода у липні характеризується нестійкими періодами з грозами, шквалами і зливами та посухою.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Гідрометцентргрозаливень
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