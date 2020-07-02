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У Держтуризмі радять шукати альтернативу пляжам Одеси

Новини » Туризм     02.07.2020 - 10:02
У Держтуризмі радять шукати альтернативу пляжам Одеси
Фото: пляж (РБК-Україна)

У Держтуризмі рекомендують відпочивати на річках, озерах, водосховищах, у горах

Голова Державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів радить замість пляжів Одеси придивитися до місць відпочинку за містом. Потрібно відпочивати там, де менше людей.

Про це вона заявила в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, треба пам'ятати, що вірус нікуди не подівся. Потрібно носити маску в приміщеннях і уникати скупчень людей. Тому вона радить відпочивати в місцях, де менше людей - на річках, озерах, водосховищах, в горах.

"Тут знадобиться порада подорожувати по маловідомих, але не менш цікавим, ніж місця масового туризму, куточках країни", - сказала вона.

Нагадаємо, на вихідних українці масово поїхали відпочивати в Одесу. На в'їзді в місто було сотні автомобілів, які утворили кілометрову чергу. На відео і фото, які були опубліковані в соцмережах, було видно, що частина людей ходила без масок і не дотримувалася соцдистанції.

Після цього, міністр охорони здоров'я заявив, що недотримання правил і рекомендацій МОЗ призводить до спалаху коронавірусу.

Зазначимо, станом на 2 липня в Україні виявили різке збільшення кількості випадків коронавірусу.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України туризмотдых
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