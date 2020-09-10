Біля резиденції Зеленського протестували через інспекцію позицій ЗСУ

Фото: акція протесту в Конча-Заспі (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ввечері 10 вересня біля резиденції президента Володимира Зеленського протестували через домовленість Тристоронньої контактної групи щодо проведення інспекції українських позицій біля Шумів. Учасники акції палили фаєри.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

Спочатку акція проходила біля Офісу президента в Києві, а потім протестувальники вирушили до президентської резиденції у Конча-Заспі. Там учасники акції палили фаєри, підривали петарди та запускали салюти.

Також протестувальники залишали різні написи на заборі резиденції.

Фото: акція протесту біля резиденції Зеленського (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нагадаємо, вчора ТКГ, з ініціативи української делегації, домовилася про проведення спільної інспекції українських позицій поблизу Шумів на Донбасі. Інспекцію хочуть здійснити, щоб довести відсутність порушень перемир'я з боку України.

Як писало РБК-Україна, інспекція українських позицій на Донбасі сьогодні не відбулася, її перенесли на невизначений термін.

Причини зриву спільної інспекції позицій ЗСУ на Донбасі назвали в Офісі президента України.

Крім того, після зриву інспекції, бойовики обстріляли українські позиції біля Шумів.