У резиденции Зеленского протестовали из-за инспекции позиций ВСУ

Вечером 10 сентября у резиденции президента Владимира Зеленского протестовали из-за договоренности Трехсторонней контактной группы о проведении инспекции украинских позиций возле Шумов. Участники акции жгли файеры.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия.
Сначала акция проходила возле Офиса президента в Киеве, а затем протестующие отправились к президентской резиденции в Конча-Заспе. Там участники акции жгли файеры, взрывали петарды и запускали салюты.
Также протестующие оставляли различные надписи на заборе резиденции.
Фото: акция протеста возле резиденции Зеленского (Виталий Носач/РБК-Украина)
Напомним, вчера ТКГ, по инициативе украинской делегации, договорилась о проведении совместной инспекции украинских позиций вблизи Шумов на Донбассе. Инспекцию хотят осуществить, чтобы доказать отсутствие нарушений перемирия со стороны Украины.
Как писало РБК-Украина, инспекция украинских позиций на Донбассе сегодня не состоялась, ее перенесли на неопределенный срок.
Причины срыва совместной инспекции позиций ВСУ на Донбассе назвали в Офисе президента Украины.
Кроме того, после срыва инспекции, боевики обстреляли украинские позиции возле Шумов.