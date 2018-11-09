У РФ розповіли про стан здоров'я Сенцова

Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Сенцов зараз дистанційно керує постановкою своєї п'єси "Номери"

Заступник глави ФСВП Росії Валерій Максименко заявив, що зі здоров'ям у незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова "все добре". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Як зазначив Максименко, Сенцов зараз дистанційно керує постановкою своєї п'єси "Номери", прем'єра якої має пройти у грудні в Києві. Крім того, Сенцов планує написати книгу і направити у видавництво для публікації збірку оповідань про своє дитинство п'ятьма мовами.

"Що стосується його здоров'я, то зі здоров'ям (після тривалого голодування) у нього все добре. Він повний сил і творчих планів", - сказав заступник глави ФСВП Росії.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що під час візиту у Гельсінкі підніме питання звільнення українських політв'язнів, зокрема режисера Олега Сенцова, журналіста Романа Сущенка та активіста Володимира Балуха.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що український політв'язень Олег Сенцов припинив голодування 6 жовтня 2018 року. У своїй заяві Сенцов зазначив, що припиняє голодування у зв'язку з критичним станом здоров'я і патологічними змінами в організмі. За час голодування він схуд на 12 кг.

За словами сестри Сенцова Наталії Каплан, українець вийшов з голодування з тяжкими наслідками для здоров'я.