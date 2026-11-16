Режим движения по мосту Патона в Киеве обновили: график для водителей от патрульных

Как изменилось время работы реверсивной полосы

Правоохранитель рассказал, что в Киеве ввели "обновление насчет движения транспорта по мосту Патона".

Он объяснил, что было расширено время работы реверсивной полосы:

с 06:00 до 16:00 - в направлении с левого берега на правый;

с 16:00 до 24:00 - в направлении с правого берега на левый.

"Учтите эту информацию при планировании своего маршрута", - посоветовал Белошицкий и опубликовал схему движения транспорта по реверсивной полосе на мосту имени Е. А. Патона в столице.

Схема движения транспорта по реверсивной полосе на мосту Патона (инфографика: t.me/OBiloshytskiy)

Реверсивное движение на мосту Патона в Киеве

По данным пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram от 9 ноября 2026 года, на мосту Патона решили ввести реверсивное движение со светофорным регулированием.

"Это позволит изменять направление движения по одной из полос в зависимости от транспортной нагрузки в разное время суток", - объяснили гражданам.

В КГГА отметили, что "дополнительная полоса будет поочередно работать в одном из направлений в соответствии с графиком и сигналами светофоров".

При этом на мосту "будут постоянно оставаться две полосы для движения в каждом направлении".

На начальном этапе реверсивная полоса работала в тестовом режиме по такому графику:

с 7:00 до 10:00 - в направлении с левого берега на правый;

с 16:00 до 20:00 - в направлении с правого берега на левый.

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Какие светофоры регулируют реверсивное движение

В КГГА сообщили, что движение по реверсивной полосе регулируют специальные светофоры:

зеленая стрелка - движение разрешено в указанном направлении;

- движение разрешено в указанном направлении; красный крест - въезд на полосу запрещен;

- въезд на полосу запрещен; желтая стрелка - предупреждение об изменении направления (водителям нужно покинуть реверсивную полосу и перестроиться в направлении, которое указывает стрелка).

Сигналы реверсного светофора на мосту Патона (инфографика: t.me/KyivCityOfficial)

"Если светофор выключен, движение по реверсивной полосе запрещено в соответствии с Правилами дорожного движения", - подчеркнули в КГГА.

В завершение водителей призвали: