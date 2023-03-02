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Режим Путина снова попытался очернить зерновую сделку и обвинил Запад

Фото: режим Путина снова попытался очернить зерновую сделку и обвинил Запад (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия считает, что зерновая сделка сейчас якобы не работает. Главной проблемой страна-агрессор называет страны Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел России.

"Вынуждены констатировать - предложенный Антониу Гутерришем (генсек ООН - ред.) и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года "пакет" договоренностей не работает. Главная проблема - саботаж западными странами выполнения меморандума Россия-ООН", - сказано в сообщении ведомства.

В МИД страны-агрессора также добавляют, что якобы большая часть зерна из Украины поставляется в Евросоюз, "а не в беднейшие страны".

"Российскому же сельхозэкспорту чинятся откровенные препятствия, как бы ни убеждали всех в обратном европейцы и американцы, которым не привыкать говорить неправду. Запад без зазрения совести хоронит гуманитарный "пакет" генсекретаря ООН", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Украина сообщила о попытках России блокировать работу зернового коридора. Представители РФ намеренно задерживали осмотр судов в порте Стамбула.

Также мы писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украина за семь месяцев действия зерновой инициативы направила более 22 миллионов тонн продовольствия в 43 разных страны мира.

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