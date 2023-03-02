Режим Путіна знову спробував очорнити зернову угоду та звинуватив Захід

Росія вважає, що зернова угода зараз нібито не працює. Головною проблемою країна-агресор називає країни Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Росії.

"Вимушені констатувати - запропонований Антоніу Гутеррешем (генсек ООН - ред.) і підписаний у Стамбулі 22 липня 2022 року "пакет" домовленостей не працює. Головна проблема - саботаж західними країнами виконання меморандуму Росія-ООН", - сказано у повідомленні відомства.

У МЗС країни-агресора також додають, що нібито більша частина зерна з України постачається до Євросоюзу, "а не до найбідніших країн".

"Російському ж сільгоспекспорту чиняться відверті перешкоди, хоч би як переконували всіх у зворотному європейці та американці, яким не звикати говорити неправду. Захід без зазріння совісті ховає гуманітарний "пакет" генсекретаря ООН", - йдеться у заяві.