Режим Путіна знову спробував очорнити зернову угоду та звинуватив Захід

Росія вважає, що зернова угода зараз нібито не працює. Головною проблемою країна-агресор називає країни Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Росії.
"Вимушені констатувати - запропонований Антоніу Гутеррешем (генсек ООН - ред.) і підписаний у Стамбулі 22 липня 2022 року "пакет" домовленостей не працює. Головна проблема - саботаж західними країнами виконання меморандуму Росія-ООН", - сказано у повідомленні відомства.
У МЗС країни-агресора також додають, що нібито більша частина зерна з України постачається до Євросоюзу, "а не до найбідніших країн".
"Російському ж сільгоспекспорту чиняться відверті перешкоди, хоч би як переконували всіх у зворотному європейці та американці, яким не звикати говорити неправду. Захід без зазріння совісті ховає гуманітарний "пакет" генсекретаря ООН", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, раніше Україна повідомила про спроби Росії блокувати роботу зернового коридору. Представники РФ навмисно затримували огляд суден у порту Стамбула.
Також ми писали, що, за словами президента Володимира Зеленського, Україна за сім місяців дії зернової ініціативи направила понад 22 мільйони тонн продовольства до 43 різних країн світу.
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