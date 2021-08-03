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"Режим Лукашенка прагнув зробити акт репресій": Держдеп США про ситуацію з Тимановською

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США, Вівторок 03 серпня 2021 11:11
"Режим Лукашенка прагнув зробити акт репресій": Держдеп США про ситуацію з Тимановською Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував ситуацію з білоруською легкоатлеткою Христиною Тимановською, яку намагалися силою повернути з Токіо. Він назвав дії щодо дівчини черговим актом репресій режиму Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку дипломата у Twitter.

"Режим Лукашенка прагнув здійснити ще один акт транснаціональних репресій: змусити олімпійку Христину Тимановську залишити Олімпіаду просто за те, що вона скористалася свободою слова. Такі дії порушують олімпійський дух, ображають основні права і є неприпустимими", - написав Блінкен.

Нагадаємо, білоруська спортсменка Христина Тимановська, вилетить до Варшави прямим рейсом в середу, 4 серпня.

Додамо, дівчина подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

Згодом легкоатлетці Польща видала гуманітарну візу.

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