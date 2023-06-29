Режим Ирана и Путина - это одно и то же, они очень соединены, - иранский оппозиционер

Иранский оппозиционер считает, что у иранского режима есть поддержка Путина, а также Китая. По его мнению, власти Тегерана заходят в тупик в каждом аспекте: финансово, политически, международно.

Бехешти отмечает, что режимы Ирана и России очень соединены. Именно поэтому в Иран часто приезжает идеолог "русского мира" Александр Дугин.

"Он идеолог Путина. И в одном из своих выступлений, он говорит: идеологически, мы, российский режим, и режим Ирана очень соединены. Эти два режима не просто поддерживают друг друга из-за войны, а по другому аспекту, идеологически, они думают, что они должны стать чем-то единым и они должны создать большую силу в мире", - сказал оппозиционер.

Он добавил, что иранцы и украинцы должны объединяться, ведь имеют общего врага.

"Иранский режим и режим Путина - это одно и то же. Если Путин упадет, то через несколько месяцев иранский режим тоже рухнет, потому что потеряет свою основную поддержку. Поэтому в этой войне мы вместе, и поэтому я сегодня здесь, чтобы принести послание иранского народа украинцам и сказать: наши сердца с вами, у нас одна война, у нас один враг, поэтому мы должны быть едиными, мы должны крепче стоять перед этими террористами, чем когда-либо", - подчеркнул Бехешти.

Иран помогает России

Следует отметить, что Иран поддерживает российскую агрессию против Украины. Тегеран поставляет Москве вооружение, в том числе ударные беспилотники. Именно дронами-камикадзе иранского производства российские оккупанты часто атакуют мирные города Украины. При этом известно, что Россия предоставляет Ирану свои военные самолеты.

США и Европейский союз за военную помощь России ввели против Ирана новые санкции.

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