Режим Ірану та Путіна - це одне і те ж, вони дуже поєднані, - іранський опозиціонер

Іранський опозиціонер вважає, що іранський режим має підтримку Путіна, а також Китаю. На його думку, влада Тегерану заходить в глухий кут у кожному аспекті: фінансово, політично, міжнародно.

Бехешті зазначає, що режими Ірану та Росії дуже поєднані. Саме тому до Ірану часто приїздить ідеолог "русского мира" Олександр Дугін.

"Він є ідеологом Путіна. І в одному зі своїх виступів, він каже: ідеологічно, ми, російський режим, і режим Ірану дуже поєднані. Ці два режими не просто підтримують один одного через війну, а через інший аспект, ідеологічно, вони думають, що вони повинні стати чимось єдиним і вони повинні створити велику силу в світі", - сказав опозиціонер.

Він додав, що іранці та українці повинні об'єднуватися, адже мають спільного ворога.

"Іранський режим і режим Путіна - це одне і те ж. Якщо Путін впаде, то через кілька місяців іранський режим теж впаде, бо втратить свою основну підтримку. Тому у цій війні ми разом, і тому я сьогодні тут, щоб принести послання іранського народу українцям і сказати: наші серця з вами, у нас одна війна, у нас один ворог, тому ми повинні бути єдиними, ми повинні міцніше стоять перед цими терористами, ніж будь-коли", - наголосив Бехешті.

Іран допомагає Росії

Варто зазначити, що Іран підтримує російську агресію проти України. Тегеран постачає Москві озброєння, зокрема ударні безпілотники. Саме дронами-камікадзе іранського виробництва російські окупанти часто атакують мирні міста України. При цьому відомо, що Росія надає Ірану свої військові літаки.

США та Європейський союз за військову допомогу Росії запровадили проти Ірану нові санкції.

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