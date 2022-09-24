"Резервная мобилизация": Арестович рассказал, сколько еще можно призвать украинцев в ряды ВСУ
На территории Украины проживает около 40 миллионов человек. Следовательно, в случае необходимости армию нашего государства можно существенно увеличить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фегин Live".
Чиновник отметил, что у страны есть мобилизационный потенциал.
"Если будет не хватать людей для обороны, то будет мобилизация. Еще раз. У нас резервная мобилизация составляет 5,5 миллиона человек", - сказал Арестович.
Советник ОП предположил, что Запад может помочь Украине вооружить и одеть новых военных.
В то же время Арестович указал, что студентов не призывают в армию. Однако, по его словам, может быть такое, что "уйдут вообще все или очень многие".
"Если в России мобилизируют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы с учебой в Сорбонне или Оксфорде?" - добавил чиновник.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "долевой мобилизации" в стране.
В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Москва планирует призвать 300 тысяч резервистов.
Как писало РБК-Украина, военный эксперт Владислав Селезнев пояснил, что оглашение частичной мобилизации в РФ существенно не повлияет на ход ее войны против Украины.
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