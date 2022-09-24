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"Резервная мобилизация": Арестович рассказал, сколько еще можно призвать украинцев в ряды ВСУ

Новина українською →
Суббота 24 сентября 2022 23:35
"Резервная мобилизация": Арестович рассказал, сколько еще можно призвать украинцев в ряды ВСУ Фото: Советник Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васкив

На территории Украины проживает около 40 миллионов человек. Следовательно, в случае необходимости армию нашего государства можно существенно увеличить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фегин Live".

Чиновник отметил, что у страны есть мобилизационный потенциал.

"Если будет не хватать людей для обороны, то будет мобилизация. Еще раз. У нас резервная мобилизация составляет 5,5 миллиона человек", - сказал Арестович.

Советник ОП предположил, что Запад может помочь Украине вооружить и одеть новых военных.

В то же время Арестович указал, что студентов не призывают в армию. Однако, по его словам, может быть такое, что "уйдут вообще все или очень многие".

"Если в России мобилизируют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы с учебой в Сорбонне или Оксфорде?" - добавил чиновник.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "долевой мобилизации" в стране.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Москва планирует призвать 300 тысяч резервистов.

Как писало РБК-Украина, военный эксперт Владислав Селезнев пояснил, что оглашение частичной мобилизации в РФ существенно не повлияет на ход ее войны против Украины.

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Алексей Арестович Война России против Украины
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