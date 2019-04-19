У резервістів, піхотинців та сержантів ЗСУ буде своє свято

Фото: Петро Порошенко (facebook.com/petroporoshenko)

Відповідні укази Порошенко підписав 19 квітня

Президент України Петро Порошенко підписав укази, згідно з якими встановлюються День піхоти, День резервіста України та День сержанта Збройних сил України. Відовідні укази оприлюдено сьогодні, 19 квітня, на сайті Адміністрації президента.

Так, указом постановляється щороку 6 травня відзначати День піхоти з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України.

Крім того, 18 травня в Україні відтепер відзначатимуть День резервіста, а 18 листопада - День сержанта Збройних сил України.

Зазначимо, минулої весни Порошенко запровадив День прикордонника, який відзначається 30 квітня. Крім того, у листопаді минулого року було запроваджено День зовнішньої розвідки України, який відзначається 22 листопада.

Нагадаємо, у листопада 2014 року Порошенко підписав укази про відзначення щорічно 21 листопада Дня гідності та свободи, 22 січня - Дня соборності України.

Крім того, в 2014 році було встановлено ще одне свято - День захисника батьківщини, його щорічно відзначають 14 жовтня.