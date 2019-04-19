ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У резервістів, піхотинців та сержантів ЗСУ буде своє свято

Новини » Суспільство    19.04.2019 - 15:34
У резервістів, піхотинців та сержантів ЗСУ буде своє свято
Фото: Петро Порошенко (facebook.com/petroporoshenko)

Відповідні укази Порошенко підписав 19 квітня

Президент України Петро Порошенко підписав укази, згідно з якими встановлюються День піхоти, День резервіста України та День сержанта Збройних сил України. Відовідні укази оприлюдено сьогодні, 19 квітня, на сайті Адміністрації президента

Так, указом постановляється щороку 6 травня відзначати День піхоти з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України.

Крім того, 18 травня в Україні відтепер відзначатимуть День резервіста, а 18 листопада - День сержанта Збройних сил України.

Зазначимо, минулої весни Порошенко запровадив День прикордонника, який відзначається 30 квітня. Крім того, у листопаді минулого року було запроваджено День зовнішньої розвідки України, який відзначається 22 листопада. 

Нагадаємо, у листопада 2014 року Порошенко підписав укази про відзначення щорічно 21 листопада Дня гідності та свободи, 22 січня - Дня соборності України.

Крім того, в 2014 році було встановлено ще одне свято - День захисника батьківщини, його щорічно відзначають 14 жовтня.

Стало відомо, хто модеруватиме дебати Зеленського і Порошенко на стадіоні Опубліковано графік дебатів Порошенка і Зеленського
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко ПетроЗбройні сили УкраїниПраздники
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся