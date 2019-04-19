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У резервистов, пехотинцев и сержантов ВСУ будет свой праздник

Новости » Общество    19.04.2019 - 15:34
У резервистов, пехотинцев и сержантов ВСУ будет свой праздник
Фото: Петр Порошенко (facebook.com/petroporoshenko)

Соответствующие указы Порошенко подписал 19 апреля

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, согласно которым устанавливаются День пехоты, День резервиста Украины и День сержанта Вооруженных сил Украины. Соответственные указы опубликованы сегодня, 19 апреля, на сайте Администрации президента.

Так, указом постановляется ежегодно 6 мая отмечать День пехоты с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Кроме того, 18 мая в Украине отныне будут отмечать День резервиста, а 18 ноября - День сержанта Вооруженных сил Украины.

Отметим, прошлой весной Порошенко ввел День пограничника, который отмечается 30 апреля. Кроме того, в ноябре прошлого года было введено День внешней разведки Украины, который отмечается 22 ноября.

Напомним, в ноября 2014 года Порошенко подписал указы о праздновании ежегодно 21 ноября Дня достоинства и свободы, 22 января - Дня соборности Украины.

Кроме того, в 2014 году был установлен еще один праздник - День защитника отечества, его ежегодно отмечают 14 октября.

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