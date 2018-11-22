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Порошенко встановив День зовнішньої розвідки України

Новини » Політика    22.11.2018 - 11:56
Порошенко встановив День зовнішньої розвідки України
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

День зовнішньої розвідки України відзначатиметься щороку 24 січня

Президент України Петро Порошенко встановив 24 січня Днем зовнішньої розвідки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається у тексті відповідного указу, свято встановлено з метою відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій вшанування звитяг зовнішньої розвідки України.

"Ураховуючи значний внесок співробітників розвідувальних органів України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, а також життя, здоров’я її громадян та об’єктів державної власності за межами України, зміцнення обороноздатності держави, з метою відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій вшанування звитяг зовнішньої розвідки України постановляю установити в Україні День зовнішньої розвідки України, який відзначати щороку 24 січня", - йдеться у тексті указу.

Як повідомляється, указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, у листопада 2014 року Порошенко підписав укази про відзначення щорічно 21 листопада Дня гідності та свободи, 22 січня - Дня соборності України.

Крім того, в 2014 році було встановлено ще одне свято - День захисника батьківщини, його щорічно відзначають 14 жовтня.

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