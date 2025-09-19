В "Резерв+" появится еще один тип отсрочек: кого касается

В "Резерв+" добавят новый тип отсрочек от мобилизации. Теперь их смогут оформить родители детей с инвалидностью любого возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram .

В ведомстве отметили, что такой тип отсрочек в приложении появится "вскоре". Сроков там не называют.

При этом в "Резерв+" уже запускают бета-тест таких отсрочек. Чтобы присоединиться к тесту и одним из первых получить отсрочку нового типа онлайн, необходимо заполнить форму по ссылке.

Кто может принять участие:

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

В Минобороны напоминают, что для оформления отсрочки в "Резерв+" необходимо:

в "Резерв+" подать запрос;

система проверит основания для отсрочки через взаимодействие с государственными реестрами;

в случае подтверждения отсрочка предоставляется, а информация об этом отображается в электронном военном документе.

Весь процесс обычно занимает несколько часов.