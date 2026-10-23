"Резерв+" приостановит оформление отдельных отсрочек

Оформление отдельных отсрочек в приложении "Резерв+" будет временно недоступно из-за плановых технических работ. Ограничения продлятся несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Плановые работы в системах Минюста начнутся 23 октября в 22.00.

Поэтому временно нельзя будет оформить отсрочки, связанные с наличием детей, уходом за близкими или статусом семьи защитника или защитницы.

В ведомстве подчеркнули, что повторный вход не возобновит доступ к этим услугам во время работ.

Пользователей просят оставаться в аккаунте и не выходить из приложения.

Если информация об отсрочке уже отображается в вашем электронном военно-учетном документе, она сохранится.

Возобновить работу услуг планируется ориентировочно 26 октября после 08:00, о чем сообщат отдельно.