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Главная » Жизнь » Общество

"Резерв+" приостановит оформление отдельных отсрочек

18:50 23.10.2026 Пт
1 мин
aimg Сергей Козачук
"Резерв+" приостановит оформление отдельных отсрочек Фото: "Резерв+" временно остановит оформление отдельных отсрочок (Виталий Носач РБК-Украина)
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Оформление отдельных отсрочек в приложении "Резерв+" будет временно недоступно из-за плановых технических работ. Ограничения продлятся несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Плановые работы в системах Минюста начнутся 23 октября в 22.00.

Поэтому временно нельзя будет оформить отсрочки, связанные с наличием детей, уходом за близкими или статусом семьи защитника или защитницы.

В ведомстве подчеркнули, что повторный вход не возобновит доступ к этим услугам во время работ.

Пользователей просят оставаться в аккаунте и не выходить из приложения.

Если информация об отсрочке уже отображается в вашем электронном военно-учетном документе, она сохранится.

Возобновить работу услуг планируется ориентировочно 26 октября после 08:00, о чем сообщат отдельно.

Напомним, что Кабмин финализовал изменения в систему бронирования, установив, что максимальный уровень брони отныне не составит 100%, в том числе для предприятий энергетики и ОПК.

В то же время в Украине раньше стартовало автопродолжение отсрочек стартовало - кому не нужно подавать заявление, благодаря чему более 90% действующих отсрочок могут быть возобновлены автоматически без посещения государственных учреждений.

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