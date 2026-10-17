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Автопродление отсрочок стартовало: кому не нужно подавать заявление

12:30 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Автопродление отсрочок стартовало: кому не нужно подавать заявление Фото: приложение "Резерв+" на экране смартфона (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Украине началось автоматическое продление отсрочок от мобилизации. Более 90% действующих отсрочок могут быть продлены без повторного подачи заявлений и посещения государственных учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Основания для продолжения будут проверяться по единым правилам на основе информации из государственных реестров. Узнать, обновили ли отсрочку и на какой срок, можно будет применить Резерв+.

Когда продолжат отсрочки от мобилизации

Автоматическое продление продлится до 30 октября . Процесс будет происходить постепенно, поэтому уведомления будут поступать пользователям в разное время.

В Минобороны объяснили, что сообщения в Резерв+ получат в любом случае: как те, кому отсрочку продлили автоматически, так и те, кому это не удалось.

Если уведомление еще не последовало, не нужно сразу подавать новое заявление. Следует дождаться результата проверки.

Кому доступно автопродолжение

Автоматическое продление предусмотрено для 22 категорий граждан . В то же время, для этого должно выполняться главное условие: основание для отсрочки остается в силе, а данные государственных реестров подтверждают право на нее.

После успешного продления необходимо обновить электронный военно-учетный документ в Резерве+ и проверить новый срок действия отсрочки.

Что делать, если отсрочку не продлили

Если отсрочка не обновилась автоматически, это не обязательно означает утрату права на нее . Причиной могут отсутствовать или устаревшие сведения в государственных реестрах.

В таком случае необходимо проверить свои данные и при необходимости обновить их. После этого можно повторно запросить Резерв+, если соответствующая категория доступна для оформления онлайн.

Также можно обратиться с необходимыми документами в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Действующая отсрочка остается действительной до истечения своего срока.

Ранее мы объясняли, кто может оформить отсрочку онлайн - в "Резерв+" - и как это сделать.

Читайте также, кто в Украине имеет право на отсрочку от мобилизации сейчас (полный список).

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