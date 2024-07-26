RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Резерв+" важное обновление: кому пригодится

Фото: В приложении "Резерв+" прошло обновление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В приложении "Резерв+" появилась возможность подгружать актуальные данные о бронировании в электронный военно-учетный документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В министерстве отметили, что услуга доступна только работникам критически важных для государства предприятий и тех, которые обеспечивают потребности сил обороны.

Забронированные граждане получат push-сообщение о появлении статуса бронирования в реестре военнообязанных "Оберіг".

Чтобы получить актуальный статус после получения уведомления, необходимо:

  • Нажмите кнопку с тремя точками на главном экране.
  • В раскрывающемся меню выберите "Обновить документ".

"Работникам критически важных предприятий и ВПК больше не нужно носить бумажные документы о бронировании. Они могут показать информацию в приложении "Резерв+" на смартфоне. Статус бронирования можно получить легко, удобно и без очередей и бумажной рутины", - отметила заместитель министра обороны Украины по цифровым трансформациям Екатерина Черногоренко.


 

Приложение "Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение Министерства обороны Украины для военнообязанных, в котором можно удобно и быстро обновить персональные данные без посещения ТЦК.

Данное приложение можно использовать как источник информации о том, какие данные о вас есть в реестре военнообязанных, призывников и резервистов "Оберіг".

Все военнообязанные граждане Украины должны были обновить свои данные в приложении до 16 июля, однако обновить данные в "Резерв+" можно и сейчас, однако есть нюанс.

Напомним, мы сообщали, что во время прошлого обновления у "Резерв+" появилась отметка о своевременном обновлении данных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныМобилизация в Украине