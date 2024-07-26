В "Резерв+" важное обновление: кому пригодится

В приложении "Резерв+" появилась возможность подгружать актуальные данные о бронировании в электронный военно-учетный документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В министерстве отметили, что услуга доступна только работникам критически важных для государства предприятий и тех, которые обеспечивают потребности сил обороны.
Забронированные граждане получат push-сообщение о появлении статуса бронирования в реестре военнообязанных "Оберіг".
Чтобы получить актуальный статус после получения уведомления, необходимо:
"Работникам критически важных предприятий и ВПК больше не нужно носить бумажные документы о бронировании. Они могут показать информацию в приложении "Резерв+" на смартфоне. Статус бронирования можно получить легко, удобно и без очередей и бумажной рутины", - отметила заместитель министра обороны Украины по цифровым трансформациям Екатерина Черногоренко.
"Резерв+" - это мобильное приложение Министерства обороны Украины для военнообязанных, в котором можно удобно и быстро обновить персональные данные без посещения ТЦК.
Данное приложение можно использовать как источник информации о том, какие данные о вас есть в реестре военнообязанных, призывников и резервистов "Оберіг".
Все военнообязанные граждане Украины должны были обновить свои данные в приложении до 16 июля, однако обновить данные в "Резерв+" можно и сейчас, однако есть нюанс.
Напомним, мы сообщали, что во время прошлого обновления у "Резерв+" появилась отметка о своевременном обновлении данных.
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