В "Резерв+" важное обновление: кому пригодится

Приложение "Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение Министерства обороны Украины для военнообязанных, в котором можно удобно и быстро обновить персональные данные без посещения ТЦК.

Данное приложение можно использовать как источник информации о том, какие данные о вас есть в реестре военнообязанных, призывников и резервистов "Оберіг".

Все военнообязанные граждане Украины должны были обновить свои данные в приложении до 16 июля, однако обновить данные в "Резерв+" можно и сейчас, однако есть нюанс.

Напомним, мы сообщали, что во время прошлого обновления у "Резерв+" появилась отметка о своевременном обновлении данных.

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