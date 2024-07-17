Обновить данные в "Резерв+" можно и после 16 июля

Обновить свои данные через приложение "Резерв+" военнообязанные в Украине могут и после 16 июля. При этом штраф все равно придется платить.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook .

"В "Резерв+" остается возможность обновить данные даже после 16 июля при первой авторизации. Для тех, кто раньше не пользовался приложением. Это позволит получить электронный военный билет и не носить с собой бумажки", - сообщила она.

Но, как отметила заместитель министра, ответственность за нарушение закона не исчезает.

Масштабы обновлений

Как отметила Черногоренко, "Резерв+" преодолел отметку в 3,4 млн обновлений. При этом, по ее данным, из этих 3,4 млн - 83,5 тысячи обновлений были сделаны за рубежом.

"Ответственные граждане обновляли данные даже на Гаити и Гренландии", - добавила она.