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Обновить данные в "Резерв+" можно и после 16 июля

Украина, Среда 17 июля 2024 15:42
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Обновить данные в "Резерв+" можно и после 16 июля Фото: "Резерв+" для обновления данных можно использовать и после 16 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Обновить свои данные через приложение "Резерв+" военнообязанные в Украине могут и после 16 июля. При этом штраф все равно придется платить.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"В "Резерв+" остается возможность обновить данные даже после 16 июля при первой авторизации. Для тех, кто раньше не пользовался приложением. Это позволит получить электронный военный билет и не носить с собой бумажки", - сообщила она.

Но, как отметила заместитель министра, ответственность за нарушение закона не исчезает.

Масштабы обновлений

Как отметила Черногоренко, "Резерв+" преодолел отметку в 3,4 млн обновлений. При этом, по ее данным, из этих 3,4 млн - 83,5 тысячи обновлений были сделаны за рубежом.

"Ответственные граждане обновляли данные даже на Гаити и Гренландии", - добавила она.

Штрафы за необновление данных

Согласно новому закону о мобилизации все военнообязанные должны были до 16 июля обновить свои учетные данные.

После этого стартовал механизм штрафов. Их размер - от 17 до 25,5 тысяч гривен. При этом они не будут насчитываться автоматически. Процедура по каждому отдельному случаю может занять от трех месяцев до года.

К тому же тех, кто обновил данные ТЦК не будет заадерживать. Также обновление даанных не означает, что военнообязанного сразу мобилизируют.

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