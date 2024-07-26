У "Резерв+" важливе оновлення: кому стане в нагоді

Застосунок "Резерв+"

"Резерв+" - це мобільний застосунок від Міністерства оборони України для військовозобов'язаних, у якому можна зручно та швидко оновити персональні дані без відвідування ТЦК.

Даний застосунок можна використовувати, як джерело інформації про те, які дані щодо вас є у реєстрі військовозобов'язаних, призовників та резервістів "Оберіг".

Всі військовозобов'язані громадяни України мали оновити свої дані в застосунку до 16 липня, однак оновити дані в "Резерв+" можна і зараз, проте є нюанс.

Нагадаємо, ми повідомляли, що під час минулого оновлення у "Резерв+" з'явилася позначка про вчасне оновлення даних.

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