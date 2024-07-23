В "Резерв+" появилась отметка о своевременном обновлении данных

В приложении "Резерв+" появилась специальная отметка для военнообязанных, которые вовремя обновили данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместитель министра обороны Украины Екатерины Черногоренко.

"Мы добавили отметку "Данные уточнены вовремя" в "Резерв+". Это сделано для того, чтобы вы убедились, что выполнили требование закона. И не волновались, если впервые воспользовались приложением или повторно обновили данные после 16 июля, и метка времени в документе изменилась", - сообщила Черногоренко.

По ее словам, новая отметка также упрощает проверку электронного военного уполномоченными органами.

Чтобы получить отметку "Данные уточнены вовремя" нужно:

Установить последнюю версию "Резерв+" 1.1.5. Откройте приложение. Нажмите кнопку с тремя точками на главном экране. В выпадающем меню выберите опцию "Обновить документ".

"Если у вас пока нет этой отметки или возможности загрузить последнюю версию приложения: попробуйте обновить документ или приложение чуть позже", - добавила замминистра.