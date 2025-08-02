Минобороны запускает тестирование оплаты нового типа штрафов в "Резерв+": что известно

Уже в августе сервис оплаты штрафов по приложению "Резерв+" расширится. Граждане смогут оплатить штраф за неявку по повестке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Согласно публикации, новая услуга будет добавлена в начале августа. Однако для того, чтобы она работала должным образом, команда Минобороны проводит бета-тестирование и ищет людей, которые имеют штраф за подобное правонарушение.

"Если вы по какой-либо причине не прибыли по повестке, то сможете одними из первых протестировать нововведение - оплатить штраф онлайн и закрыть нарушение без визитов в ТЦК", - говорится в сообщении.

Также Минобороны оставило ссылку на форму, которую можно заполнить, чтобы присоединиться к тестированию.