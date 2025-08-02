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Минобороны запускает тестирование оплаты нового типа штрафов в "Резерв+": что известно

Суббота 02 августа 2025 15:56
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Минобороны запускает тестирование оплаты нового типа штрафов в "Резерв+": что известно Фото: Минобороны ищет тестировщиков для новой услуги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Уже в августе сервис оплаты штрафов по приложению "Резерв+" расширится. Граждане смогут оплатить штраф за неявку по повестке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Согласно публикации, новая услуга будет добавлена в начале августа. Однако для того, чтобы она работала должным образом, команда Минобороны проводит бета-тестирование и ищет людей, которые имеют штраф за подобное правонарушение.

"Если вы по какой-либо причине не прибыли по повестке, то сможете одними из первых протестировать нововведение - оплатить штраф онлайн и закрыть нарушение без визитов в ТЦК", - говорится в сообщении.

Также Минобороны оставило ссылку на форму, которую можно заполнить, чтобы присоединиться к тестированию.

Оплата штрафов в "Резерв+"

Напомним, что в июле в приложении "Резерв+" запустили услугу оплату штрафов онлайн для военнообязанных лиц, которые не уточнили свои данные до 16 июля 2024 года.

В Минобороны отметили, что этот сервис позволяет оперативно закрыть дело дело об административном правонарушении и убрать красную ленту с документа в приложении.

Более того, сообщалось, что военнообязанные могут оплатить штраф онлайн со скидкой 50%.

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