Минобороны запускает тестирование оплаты нового типа штрафов в "Резерв+": что известно
Уже в августе сервис оплаты штрафов по приложению "Резерв+" расширится. Граждане смогут оплатить штраф за неявку по повестке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.
Согласно публикации, новая услуга будет добавлена в начале августа. Однако для того, чтобы она работала должным образом, команда Минобороны проводит бета-тестирование и ищет людей, которые имеют штраф за подобное правонарушение.
"Если вы по какой-либо причине не прибыли по повестке, то сможете одними из первых протестировать нововведение - оплатить штраф онлайн и закрыть нарушение без визитов в ТЦК", - говорится в сообщении.
Также Минобороны оставило ссылку на форму, которую можно заполнить, чтобы присоединиться к тестированию.
Оплата штрафов в "Резерв+"
Напомним, что в июле в приложении "Резерв+" запустили услугу оплату штрафов онлайн для военнообязанных лиц, которые не уточнили свои данные до 16 июля 2024 года.
В Минобороны отметили, что этот сервис позволяет оперативно закрыть дело дело об административном правонарушении и убрать красную ленту с документа в приложении.
Более того, сообщалось, что военнообязанные могут оплатить штраф онлайн со скидкой 50%.