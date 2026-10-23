"Резерв+" приостановит оформление отдельных отсрочек

Оформление отдельных отсрочек в приложении "Резерв+" будет временно недоступно из-за плановых технических работ. Ограничения продлятся несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.
Плановые работы в системах Минюста начнутся 23 октября в 22.00.
Поэтому временно нельзя будет оформить отсрочки, связанные с наличием детей, уходом за близкими или статусом семьи защитника или защитницы.
В ведомстве подчеркнули, что повторный вход не возобновит доступ к этим услугам во время работ.
Пользователей просят оставаться в аккаунте и не выходить из приложения.
Если информация об отсрочке уже отображается в вашем электронном военно-учетном документе, она сохранится.
Возобновить работу услуг планируется ориентировочно 26 октября после 08:00, о чем сообщат отдельно.
Напомним, что Кабмин финализовал изменения в систему бронирования, установив, что максимальный уровень брони отныне не составит 100%, в том числе для предприятий энергетики и ОПК.
В то же время в Украине раньше стартовало автопродолжение отсрочек стартовало - кому не нужно подавать заявление, благодаря чему более 90% действующих отсрочок могут быть возобновлены автоматически без посещения государственных учреждений.