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"Резерв+" призупинить оформлення окремих відстрочок

18:50 23.10.2026 Пт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: "Резерв+" тимчасово зупинить оформлення окремих відстрочок (Віталій Носач РБК-Україна)

Оформлення окремих відстрочок у застосунку "Резерв+" буде тимчасово недоступним через планові технічні роботи. Обмеження триватимуть кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Планові роботи у системах Мін’юсту розпочнуться 23 жовтня о 22:00.

Через це тимчасово не можна буде оформити відстрочки, пов’язані з наявністю дітей, доглядом за близькими або статусом родини захисника чи захисниці.

У відомстві наголосили, що повторний вхід не відновить доступ до цих послуг під час робіт.

Користувачів просять залишатися у своєму акаунті та не виходити із застосунку.

Якщо інформація про відстрочку вже відображається у вашому електронному військово-обліковому документі, вона збережеться.

Відновити роботу послуг планують орієнтовно 26 жовтня після 08:00, про що повідомлять окремо.

Нагадаємо, що Кабмін фіналізував зміни до системи бронювання, встановивши, що максимальний рівень броні відтепер не становитиме 100%, зокрема для підприємств енергетики та ОПК.

Водночас в Україні раніше стартувало автопродовження відстрочок стартувало - кому не потрібно подавати заяву, завдяки чому понад 90% чинних відстрочок можуть поновити автоматично без відвідування державних установ.

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