"Резерв+" призупинить оформлення окремих відстрочок

Планові роботи у системах Мін’юсту розпочнуться 23 жовтня о 22:00.

Через це тимчасово не можна буде оформити відстрочки, пов’язані з наявністю дітей, доглядом за близькими або статусом родини захисника чи захисниці.

У відомстві наголосили, що повторний вхід не відновить доступ до цих послуг під час робіт.

Користувачів просять залишатися у своєму акаунті та не виходити із застосунку.

Якщо інформація про відстрочку вже відображається у вашому електронному військово-обліковому документі, вона збережеться.

Відновити роботу послуг планують орієнтовно 26 жовтня після 08:00, про що повідомлять окремо.