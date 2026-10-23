"Резерв+" призупинить оформлення окремих відстрочок

Оформлення окремих відстрочок у застосунку "Резерв+" буде тимчасово недоступним через планові технічні роботи. Обмеження триватимуть кілька днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Планові роботи у системах Мін’юсту розпочнуться 23 жовтня о 22:00.
Через це тимчасово не можна буде оформити відстрочки, пов’язані з наявністю дітей, доглядом за близькими або статусом родини захисника чи захисниці.
У відомстві наголосили, що повторний вхід не відновить доступ до цих послуг під час робіт.
Користувачів просять залишатися у своєму акаунті та не виходити із застосунку.
Якщо інформація про відстрочку вже відображається у вашому електронному військово-обліковому документі, вона збережеться.
Відновити роботу послуг планують орієнтовно 26 жовтня після 08:00, про що повідомлять окремо.
Нагадаємо, що Кабмін фіналізував зміни до системи бронювання, встановивши, що максимальний рівень броні відтепер не становитиме 100%, зокрема для підприємств енергетики та ОПК.
Водночас в Україні раніше стартувало автопродовження відстрочок стартувало - кому не потрібно подавати заяву, завдяки чому понад 90% чинних відстрочок можуть поновити автоматично без відвідування державних установ.