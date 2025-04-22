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"Резерв+" будет предупреждать украинцев о розыске: в приложении важное обновление

Иллюстративное фото: "Резерв+" обновили 22 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам уже доступна новая версия приложения "Резерв+". В частности, теперь оно будет присылать уведомления в случае розыска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Катерину Черногоренко в Facebook.

По ее словам, "Резерв+" обновили до версии 1.6.0. 

"Резерв+" будет отправлять push-уведомление, если вас подали в розыск или сняли с него. Чтобы вы не узнали о своем статусе неожиданно на блокпосте или на границе", - подчеркнула она. 

Также Черногоренко добавила, что в рамках обновления есть еще несколько важных нововведений. Но каких именно - она не раскрыла. 

Розыск в "Резерв+"

Напомним, в приложении "Резерв+" некоторым украинцам присваивают статус "в розыске". Это может свидетельствовать о том, что военнообязанный нарушил правила воинского учета.

Еще в прошлом году Минобороны Украины советовало украинцам, которые попали в розыск, посетить территориальные центры комплектования.

К слову, ранее ограниченно пригодных украинцев предупреждали, что они могут попасть в розыск, если не пройдут военно-врачебную комиссию до 4 февраля. Позже дедлайн прохождения ВВК изменили на 6 июня.

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