"Резерв+" будет предупреждать украинцев о розыске: в приложении важное обновление

Украинцам уже доступна новая версия приложения "Резерв+". В частности, теперь оно будет присылать уведомления в случае розыска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Катерину Черногоренко в Facebook.
По ее словам, "Резерв+" обновили до версии 1.6.0.
"Резерв+" будет отправлять push-уведомление, если вас подали в розыск или сняли с него. Чтобы вы не узнали о своем статусе неожиданно на блокпосте или на границе", - подчеркнула она.
Также Черногоренко добавила, что в рамках обновления есть еще несколько важных нововведений. Но каких именно - она не раскрыла.
Напомним, в приложении "Резерв+" некоторым украинцам присваивают статус "в розыске". Это может свидетельствовать о том, что военнообязанный нарушил правила воинского учета.
Еще в прошлом году Минобороны Украины советовало украинцам, которые попали в розыск, посетить территориальные центры комплектования.
К слову, ранее ограниченно пригодных украинцев предупреждали, что они могут попасть в розыск, если не пройдут военно-врачебную комиссию до 4 февраля. Позже дедлайн прохождения ВВК изменили на 6 июня.
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