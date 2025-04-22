"Резерв+" будет предупреждать украинцев о розыске: в приложении важное обновление

Розыск в "Резерв+"

Напомним, в приложении "Резерв+" некоторым украинцам присваивают статус "в розыске". Это может свидетельствовать о том, что военнообязанный нарушил правила воинского учета.

Еще в прошлом году Минобороны Украины советовало украинцам, которые попали в розыск, посетить территориальные центры комплектования.

К слову, ранее ограниченно пригодных украинцев предупреждали, что они могут попасть в розыск, если не пройдут военно-врачебную комиссию до 4 февраля. Позже дедлайн прохождения ВВК изменили на 6 июня.

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