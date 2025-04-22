"Резерв+" попереджатиме українців про розшук: у застосунку важливе оновлення

Розшук у "Резерв+"

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" деяким українцям присвоюють статус "у розшуку". Це може свідчити про те, що військовозобов'язаний порушив правила військового обліку.

Ще торік Міноборони України радило українцям, які потрапили в розшук, відвідати територіальні центри комплектування.

До слова, раніше обмежено придатних українців попереджали, що вони можуть потрапити в розшук, якщо не пройдуть військово-лікарську комісію до 4 лютого. Пізніше дедлайн проходження ВЛК змінили на 6 червня.

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