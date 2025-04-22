UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Резерв+" попереджатиме українців про розшук: у застосунку важливе оновлення

Ілюстративне фото: "Резерв+" оновили 22 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українцям уже доступна нова версія застосунку "Резерв+". Зокрема, тепер він надсилатиме повідомлення в разі розшуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Катерину Черногоренко у Facebook.

За її словами, "Резерв+" оновили до версії 1.6.0.

"Резерв+" відправлятиме push-повідомлення, якщо вас подали в розшук або зняли з нього. Щоб ви не дізналися про свій статус несподівано на блокпості або на кордоні", - підкреслила вона.

Також Черногоренко додала, що в рамках оновлення є ще кілька важливих нововведень. Але яких саме - вона не розкрила.

 

Розшук у "Резерв+"

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" деяким українцям присвоюють статус "у розшуку". Це може свідчити про те, що військовозобов'язаний порушив правила військового обліку.

Ще торік Міноборони України радило українцям, які потрапили в розшук, відвідати територіальні центри комплектування.

До слова, раніше обмежено придатних українців попереджали, що вони можуть потрапити в розшук, якщо не пройдуть військово-лікарську комісію до 4 лютого. Пізніше дедлайн проходження ВЛК змінили на 6 червня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниПризов до арміїМобілізація в Україні